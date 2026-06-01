Мебельный рынок Кубани показал минимальные темпы роста с 2022 года

Рынок производства мебели в Краснодарском крае в 2026 году демонстрирует признаки замедления роста после нескольких лет активного развития, связанного с импортозамещением. Как рассказали «Ъ-Кубань» аналитики сервиса «Контур.Фокус», на 1 мая 2026 года в регионе работали 1,9 тыс. предприятий мебельной отрасли. За год их количество увеличилось лишь на 0,16%, тогда как годом ранее рост составлял 5,6%.

Основу отрасли продолжают формировать индивидуальные предприниматели. По состоянию на 1 мая их число достигло 1,5 тыс., что на 0,67% больше по сравнению с аналогичной датой прошлого года. При этом количество юридических лиц сократилось на 1,88% — с 373 до 366 организаций.

Статистика регистрации и ликвидации бизнеса также указывает на снижение деловой активности в отрасли. За первые четыре месяца 2026 года в Краснодарском крае зарегистрировали 74 новых предприятия мебельного производства, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 128. Таким образом, количество новых регистраций сократилось более чем на 42%.

Одновременно выросло число ликвидаций. Если к 1 мая 2025 года деятельность прекратили 75 компаний, то в нынешнем году этот показатель достиг 90. В результате количество закрытых предприятий превысило число новых регистраций.

Эксперты связывают происходящие изменения с завершением наиболее активной фазы импортозамещения. Именно этот фактор на протяжении последних лет оставался главным драйвером развития мебельного рынка. По оценкам отраслевых специалистов, в 2020 году доля иностранной продукции на российском мебельном рынке составляла 41,3%. После ухода ряда зарубежных производителей в 2022 году освободившиеся ниши начали активно занимать отечественные компании, что способствовало увеличению числа предприятий.

К концу 2025 года зависимость отрасли от импортной продукции сократилась до 18,7%. На фоне насыщения рынка темпы роста бизнеса начали снижаться. Дополнительное влияние оказывает ослабление спроса, что отражается и на производственных показателях.

По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России со ссылкой на Росстат, по итогам 2025 года в стране выпустили 98 млн единиц мебели. Рост по сравнению с 2024 годом составил 1,1%.

В целом по России на 1 мая 2026 года в мебельной отрасли работали 39,9 тыс. предприятий. За год их количество увеличилось на 1,91%, что также стало самым низким показателем роста за последние годы. Среди них насчитывалось 27,2 тыс. индивидуальных предпринимателей и 12,7 тыс. юридических лиц. Эксперты отмечают, что тенденция к замедлению развития мебельного рынка наблюдается как в Краснодарском крае, так и в целом по стране.

Мария Удовик