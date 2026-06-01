В Краснодаре вынесли первый на юге России приговор «лжебанкроту»

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к двум годам колонии общего режима злоумышленника, использовавшего процедуру банкротства для хищения денежных средств. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Преступление выявили эксперты департамента безопасности банка «Кубань Кредит», передав собранные материалы полиции.

По данным следствия, фигурант уголовного дела в 2024–2025 годах реализовал схему, основанную на задержке передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ). Он одновременно подавал заявки в несколько кредитных организаций, получал одобрение и обналичивал крупные суммы. После чего злоумышленник совершал несколько незначительных платежей для имитации добросовестности и инициировал процедуру личного банкротства. Совокупный ущерб, причиненный нескольким банкам, составил порядка 5 млн руб.

Как сообщили в банке «Кубань Кредит», отдел по противодействию мошенничеству кредитной организации зафиксировал подозрительные транзакции, но получил отказ в возбуждении уголовного дела в органах полиции в связи с отсутствием следственно-судебной практики по данной квалификации в регионе. Первоначально правоохранители трактовали ситуацию как гражданско-правовой спор. Служба безопасности банка провела анализ баз данных МВД и федеральных судов, обнаружив аналогичный прецедент в Нижегородской области. На его основе банк провел документирование преступной деятельности и установил другие пострадавшие кредитные организации, сформировал солидную доказательную базу.

Помимо реального срока наказания, назначенного «лжебанкроту», Прикубанский районный суд Краснодара удовлетворил в полном размере гражданские иски банка «Кубань Кредит» и иных пострадавших финансовых организаций о возмещении причиненного ущерба.

Начальник отдела по противодействию мошенничеству банка «Кубань Кредит» Александр Рейнек считает данный приговор важнейшим событием для всего банковского сектора юга России. «Сломан стереотип о том, что недобросовестный заемщик может безнаказанно прикрываться процедурой банкротства»,— прокомментировал он.

