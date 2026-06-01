В Севастополе на большинстве заправок возобновят свободную продажу бензина

В Севастополе с утра 1 июня на большинстве автозаправочных станций сети ТЭС возобновится свободная продажа бензина АИ-92, АИ-95 NP, дизельного топлива, газа и дизельного топлива марки ДЗ NP. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, поставки топлива на АЗС будут осуществляться по мере прибытия бензовозов, ориентировочно начиная с 08:00.

По словам главы города, практика последних дней показывает, что в условиях повышенного спроса сформированные запасы топлива реализуются в течение нескольких часов. В связи с этим продолжает действовать временное ограничение на отпуск топлива — не более 20 л в одни руки. Также сохраняется запрет на продажу топлива в канистры. Власти поясняют, что меры направлены на равномерное распределение имеющихся запасов и предотвращение дефицита.

На фоне сохраняющихся логистических трудностей губернатор призвал жителей не создавать ажиотажный спрос и воздержаться от необоснованных закупок топлива.

Одновременно власти заверили, что работа общественного транспорта будет обеспечена в полном объеме. На маршруты выйдут около 160 троллейбусов и свыше 500 автобусов, включая пригородные направления. Кроме того, перевозки будут осуществлять семь катеров и паром. Стоимость проезда останется прежней: 40 руб. при оплате наличными и 35 руб. при безналичной оплате. Все действующие льготы сохраняются.

Вячеслав Рыжков