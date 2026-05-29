Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходные 30–31 мая
28 мая в прокат вышел ряд фильмов, среди которых биография короля поп-музыки «Майкл», а также триллер «Пропасть» с Марком Эйдельштейном в главной роли. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Майкл
- Режиссер: Антуан Фукуа
- В ролях: Джаафар Джексон, Джулиано Вальди, Колман Доминго, Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кейлин Даррел Джонс
- Жанр: биография / США, Великобритания / 130 мин.
- В прокате: с 28 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «…все это похоже на хоррор об ожившем мертвеце, явившемся с того света то ли забрать души фанатов, то ли наказать усомнившихся в его чистоте и непорочности. В Майкле, каким он показан в фильме, как и во всем "Майкле", выхолощенном продюсерами, нет ничего живого».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Возвращение короля».
Пропасть
- Режиссер: Алексей Ионов
- В ролях: Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозеров, Иван Забелин, Виктория Буцких, Иван Мартынов
- Жанр: триллер / Россия / 82 мин.
- В прокате: с 28 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Любовь втроем" на стропах имела бы смысл, если бы кто-то из мальчиков оказался плохишом и попытался свести счеты с соперником: хоть какой-нибудь психологический саспенс. Но нет: плохих тут нет. И спор идет только о том, кто, Саша или Артем, пожертвует собой ради спасения Даши. Не все ли равно, если разница между ними чисто декоративна: один кудрявый, другой коротко стриженный».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Где Даша не пропадала».
Мечтать не вредно
- Режиссер: Антони Марсьяно
- В ролях: Жан-Паскаль Зади, Рафаэль Кенар, Джош Касобон, Магали Лангре, Габриэль Кабальеро, Дэйв Кэмпбелл
- Жанр: комедия, спорт / Франция / 121 мин.
- Слоган: «Никто не верил — а они это сделали»
- В прокате: с 28 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «…в "Мечтать не вредно" хватает романтики, только связанной не с любовными отношениями, а с верой в свое дело и в человека, с которым ты его делаешь, даже когда вам приходится годами ночевать в клоповниках и годами ездить на проржавевшем "Форде". А лимузины потом приложатся».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Баскетбольные на всю голову».
Обитель зла: Мутация
- Режиссер: Нэнси Леопарди
- В ролях: Саманта Кокрэйн, Сидни Тейлор, Давид Дастмалчян, Эшли Грин, Тайлер Лоуренс Грэй, Алекс Видов
- Жанр: триллер, фантастика / США / 91 мин.
- В прокате: с 28 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «Посовещавшись и решив, что надо же Элли с кем-то в жизни видеться, родители приплачивают Брук за общение с дочуркой, чем провоцируют цепную реакцию катастроф. Никогда не отвратительных, порой забавных, но в целом скучных. Ни тебе напугаться всласть, ни преисполниться праведным пролетарским гневом против миллиардеров».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «А была ли девочка?».
Убийственная вечеринка
- Режиссер: Антони Кордье
- В ролях: Лоран Лафитт, Элоди Буше, Рамзи Бедиа, Лор Калами, Сами Уталбали, Ноэ Абита
- Жанр: комедия / Франция, Бельгия / 95 мин.
- В прокате: с 28 мая
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «По приглашению подружки молодой юрист Мехди решает провести лето на роскошной вилле её родственников. Но внезапно между членами семьи и смотрителями особняка вспыхивает конфликт. Мехди убеждён, что сможет переломить ситуацию и примирить враждующих, но его действия только всё усугубляют, а ситуация окончательно выходит из-под контроля».
Грязные деньги
- Режиссер: Гай Ричи
- В ролях: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Розамунд Пайк, Фишер Стивенс, Карлос Бардем
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания, США / 98 мин.
- Слоган: «Когда крадут миллиарды, только эти парни могут украсть их обратно»
- В прокате: с 21 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Динамичный монтаж, прыжки во времени взад-вперед, погони, перестрелки, взрывы, дурацкие шутки…, даже чисто стилистические приемы вроде надписей на экране, пришедшие все из тех же 1990-х, когда такое было модно».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Коллекторы с большой дороги».
Проклятый рыцарь
- Режиссер: Наташа Кермани
- В ролях: Софи Тернер, Кит Харингтон, Марша Гэй Харден, Лоуренс О’Фуаран, Катрин МакДонаф, Закари Коэн
- Жанр: ужасы, фантастика, боевик / Великобритания / 94 мин.
- В прокате: с 21 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «…неуместный саундтрек и нелепые диалоги рушат попытки нагнать жути, а играющие влюбленных Тернер и Харингтон очевидно не справляются с ролями… В их влечение друг к другу не верится: актеры так скованны, будто им мешает то, что в "Игре престолов" они играли брата и сестру».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Свекровные узы».
Обсессия
- Режиссер: Карри Баркер
- В ролях: Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс, Энди Рихтер, Хейли Фицджеральд
- Жанр: ужасы / США / 108 мин.
- Слоган: «Будь осторожен с тем, кого желаешь»
- В прокате: с 21 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Баркер экранизирует типично мужской кошмар о чокнутой подружке, которая из классной девчонки вдруг превращается в вопящую ревнивую мегеру, не дающую своему парню свободно вздохнуть. Режиссер выкручивает этот стереотип на максимум, но одновременно переворачивает с ног на голову».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Любовь, похожая на гон».
Пока небо смотрит
- Режиссер: Роман Михайлов
- В ролях: Алиса Белопросова, Арсений Белов, Тимур Гараев, Алексей Вахрушев, Степан Даниелян, Кристина Кулакова
- Жанр: драма / Россия / 75 мин.
- Слоган: «Надо просто танцевать»
- В прокате: с 21 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «Беда в том, что Михайлов любит не кино в себе, а себя в кино. И в итоге снимает не фильмы о таинстве кино, а о том, как он сам кино снимает».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Семеро на бровях».
Американский маньяк
- Режиссер: Кайл Каувика Харрис
- В ролях: Шон Эшмор, Элизабет Митчелл, Джесси Шрэм, Гаррет Диллахант, Брент Бэйли, Мэддисон Буллок
- Жанр: триллер, детектив / США / 105 мин.
- В прокате: с 21 мая
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Серия ритуальных убийств шокирует общественность. Почерк маньяка ужасает: вырезанное сердце и алый плод у тела жертвы. Подозреваемых много, но главный из них находится в коме. Однако кровавая жатва продолжается, а следствие заходит в тупик».