Коллекторы с большой дороги

В кинотеатрах показывают «Грязные деньги» Гая Ритчи

В прокате — боевик «Грязные деньги» (In the Grey) Гая Ритчи, в котором он снова собрал актеров, уже ставших его постоянной труппой: Генри Кавилла, Джейка Джилленхола, Эйсу Гонсалес и прочих. Фильм тоже получился до боли знакомым, будто мы его уже сто раз видели. Однако он вполне способен развлечь нас снова, считает Юлия Шагельман.

«Я — необычная юристка»,— говорит в начале картины ее главная героиня Рэйчел Уайлд. Это правда, ведь играет ее горячая мексиканская красотка Эйса Гонсалес, уже засветившаяся в фильмах Ритчи «Министерство неджентльменских дел» (2024) и «Источник вечной молодости» (2025). И похожа она не столько на современных сильных и независимых героинь, сколько на специалисток широкого профиля из фильмов 1990-х, которые могли работать кем угодно, от морских биологов до физиков-теоретиков, но их главным ресурсом оставались красивые глаза и отличная фигура.

Рэйчел, как было сказано, юристка, и авторы постоянно подчеркивают, насколько умная, расчетливая, а при случае безжалостная. Как указывает оригинальное название фильма, она работает в «серой зоне»: не полностью законными методами, но и не до конца криминальными.

По сути, Рэйчел — высокооплачиваемый коллектор, которую нанимают крупные корпорации, чтобы выбить долги из людей, совсем не жаждущих их отдавать. Для этого у нее есть две команды специалистов: в первой умные, во второй красивые, то есть, извините, могучие.

В команду умников входят айтишники в очках, чьи имена запоминать не обязательно. В команду альфа-самцов — отставные военнослужащие, наемники, подрывники, пилоты, дроноводы и т. д. Командуют ими Бронко (Джейк Джилленхол) и Сид (Генри Кавилл), бывшие солдаты, которых Рэйчел когда-то вытащила из таиландской тюрьмы. Теперь они безраздельно ей преданы, даже называют ее мамой, что в исполнении мужчин на десять лет ее старше звучит странновато. Друг к другу же они обращаются Мистер Красавчик и Капитан Неженка — одна из многих шуток в фильме, намекающих на неуставные отношения героев, которых в реальности, конечно, не существует.

Очередной клиент Рэйчел — инвестиционный фонд «Спенсер Голдштейн», который одолжил аж миллиард долларов некоему мутному типу по фамилии Салазар (Карлос Бардем, старший брат куда более известного Хавьера), а он теперь их не отдает. И даже ликвидировал пятерых предыдущих коллег Рэйчел с помощью своего специально обученного дуболома Олссона (Кристофер Хивью, знакомый зрителям по «Игре престолов» и сериалу Ритчи «Джентльмены»). Теперь компания хватается за нашу героиню как за последнюю соломинку, хотя важной сотруднице, ведущей с ней переговоры (Розамунд Пайк), «необычная юристка» совсем не нравится.

«Грязные деньги», снятые в Испании частично на саудовские деньги, выглядят чистой схемой «типичного фильма Гая Ритчи», из которой отжато любое содержание — увы, так можно описать все последние картины режиссера, за исключением разве что военной драмы «Переводчик» (2023).

Динамичный монтаж, прыжки во времени взад-вперед, погони, перестрелки, взрывы, дурацкие шутки (Бронко и Сид запихивают жучок в зад статуэтки обезьянки: «Глубже, глубже давай! — Я знаю, что делаю!»), даже чисто стилистические приемы вроде надписей на экране, пришедшие все из тех же 1990-х, когда такое было модно.

Сценарий, написанный самим Ритчи, тут имеет явно вторичное значение. По мере того как Рэйчел вскрывает все новые теневые бизнесы и преступные активы Салазара, раскиданные по всему миру, все меньше понятно, зачем такому человеку было вообще одалживать деньги, ведь он может собрать миллиард долларов, просто порывшись по карманам. Но режиссер, вероятно, рассчитывает на то, что зритель не будет задаваться этим вопросом, а также примерно сотней других, а просто отключит мозг и будет нестись по лихим американским горкам сюжета вместе с героями.

Поездка получается, надо сказать, бодрой. Не такой аморальной, как «Джентльмены» (2019), «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» (2022) и «Министерство неджентльменских дел», не такой нудной, как «Гнев человеческий», и не такой беспомощной, как «Источник вечной молодости», так что это даже прогресс. Может быть, ставший необыкновенно плодовитым Ритчи сможет когда-нибудь вновь выдать и качественное кино вроде «Переводчика», а пока, как говорится, и это на один раз сойдет.

«Сама по себе идея не так увлекательна, как форма, в которой она преподносится»&lt;br> Гай Ритчи родился 10 сентября 1968 года в Хатфилде в семье топ-менеджера рекламной компании. Большую часть юности Ритчи провел в поместье XVII века, которое принадлежало его отчиму сэру Майклу Литону. Будущий режиссер из-за наличия дислексии плохо учился в школе и в 15 лет был из нее исключен

Тяга к кинематографу появилась у Ритчи после просмотра фильма «Бутч Кэссиди и Санденс Кид». Без какого-либо специального образования в области режиссуры долгое время Ритчи работал клипмейкером, а в 1995 году вышел его первый короткометражный фильм «Трудное дело». На необычный режиссерский стиль работы обратила внимание cупруга певца Стинга и выступила соинвестором его нового проекта, а Стинг согласился на одну из ролей в полнометражной ленте Ритчи под названием «Карты, деньги, два ствола»

Тяга к кинематографу появилась у Ритчи после просмотра фильма «Бутч Кэссиди и Санденс Кид». Без какого-либо специального образования в области режиссуры долгое время Ритчи работал клипмейкером, а в 1995 году вышел его первый короткометражный фильм «Трудное дело». На необычный режиссерский стиль работы обратила внимание cупруга певца Стинга и выступила соинвестором его нового проекта, а Стинг согласился на одну из ролей в полнометражной ленте Ритчи под названием «Карты, деньги, два ствола»

«Он не побоится постучать в дверь самому дьяволу, если тот задолжает» (цитата из фильма «Карты, деньги, два ствола») &lt;br>В 1998 году на экраны вышел фильм «Карты, деньги, два ствола», ставший первой серьезной работой Гая Ритчи. Фильм моментально стал культовым, получив 12 различных кинематографических наград и собрав в мировом прокате $25 млн. Самого режиссера начали называть «английским Тарантино»

«Чем больше времени я провожу с cыном, тем больше мне хочется создать фильм для детей» &lt;br>В 2000 году Гай Ритчи женился на певице Мадонне и в том же году у них родился сын Рокко. Союз этой пары оказался творческим: Мадонна сыграла в короткометражке мужа «Звезда», а через несколько лет появилась на экранах в мелодраме режиссера «Унесенные». После восьми лет совместной жизни супруги заявили, что расстаются. В 2015 году Рокко изъявил желание жить с отцом после того, как самовольно покинул находящуюся в турне Мадонну и уехал в Лондон. Согласно достигнутым договоренностям об опеке, мальчик остался с отцом. В браке был также усыновлен мальчик из Мали, который проживает с Мадонной

«Будешь размышлять — плохо кончишь» (цитата из фильма «Большой куш») &lt;br> В 2000 году на экраны вышел фильм «Большой куш». Брэд Питт (справа), сыгравший в нем одну из главных ролей, был большим поклонником дебютной картины Ритчи «Карты, деньги, два ствола». Встретившись с режиссером, Питт попросил его о роли в следующей картине. После того как выяснилось, что актер не может достоверно сымитировать лондонский акцент, ему досталась роль Микки-цыгана

Гай Ритчи очень тщательно подходит к подбору актеров: «Кастинг занимает целую вечность, и мы прослушиваем сотни людей до тех пор, пока не появится именно тот, кто нужен на требуемую роль» &lt;br>Все, кто работали с режиссером отмечали, что он отличный организатор и абсолютный перфекционист&lt;br> На фото: актеры Алан Форд и Раде Шербеджия (справа) на премьере фильма «Большой куш»

«Для меня эти съемки больше, чем просто рекламная кампания. Я как будто снял короткометражный фильм», — так Гай Ритчи рассказывал в 2013 году о съемках рекламного ролика для бренда H&amp;M с футболистом Дэвидом Бекхэмом (на фото справа). Последний в одном из интервью рассказал, что всегда мечтал поработать с Ритчи: «Надеюсь, смотреть это видео будет так же весело, как и участвовать в съемках»

«Игра началась!» &lt;br>В 2009 году Гай Ритчи экранизировал «Шерлока Холмса», а через два года выпустил продолжение истории о знаменитом сыщике. Главную роль в картинах исполнил Роберт Дауни-младший, которого режиссер сначала считал слишком старым для роли

«Победная стратегия порой предусматривает жертвы» (цитата из фильма «Шерлок Холмс: Игра теней») &lt;br> Картина была номинирована на премию «Сатурн» в категориях «Лучший фильм в жанре боевик или приключения» и «Лучшие костюмы», однако статуэток фильм не принес

«Я думаю, каждый из нас в разные периоды жизни становится пешкой или слоном, конем или ладьей, королем или королевой, можно все время быть пешкой, а можно попробовать стать королем» &lt;br>В 2010 году Гай Ритчи познакомился с моделью Джеки Эйнсли. В 2011 году у пары родился сын Рафаэль, в 2012 году — дочь Ривка, в 2014-м — сын Леви. В 2015 году пара официально оформила отношения

В 2015 году на экраны вышел фильм Гая Ритчи «Агенты А.Н.К.Л.». Картина основана на одноименном телесериале 1960-х годов и рассказывает историю о секретных агентах ЦРУ и КГБ, вынужденных стать напарниками

В 2017 году на экраны вышла картина «Меч короля Артура», ставшая кассовым провалом — в мировом прокате фильм собрал $148,7 млн при бюджете в $175 млн. В 2019 году в прокат вышел срежиссированный Ритчи успешный ремейк «Аладдина», почти в шесть раз превысивший свой бюджет в $183 млн

«Работа на съемочной площадке должна быть настолько свободной, чтобы человек мог делать, что он хочет, импровизировать, как угодно тогда получится то, что надо»&lt;br> В 2019 году на экраны вышел фильм Гая Ритчи «Джентльмены» с Мэттью Макконахи, Колином Фарреллом и Хью Грантом. В 2021 году — «Гнев человеческий» с Джейсоном Стейтемом в главной роли

В феврале 2020 года стало известно, что Disney запускает в производство продолжение фильма «Аладдин». На экраны он выйдет не раньше 2025 года &lt;br> На фото: Гай Ритчи и Уилл Смит на премьере первой части «Аладдина»

Премьера фильма Гая Ритчи «Операция &quot;Фортуна&quot;: Искусство побеждать» была назначена на начало 2022 года. Позже ее дважды переносили — из-за эпидемиологической ситуации и политической повестки. По информации Daily Mail, из фильма вырезают сцены с гангстерами из Украины &lt;br> На фото: Гай Ритчи с супругой в Стамбуле

В феврале 2023 года Гай Ритчи начал съемки картины «Министерство неджентльменской войны», основанной на книге Дэмиена Льюиса. В фильме показаны события 1939 года, когда Уинстон Черчилль создает специальный отряд бойцов для выполнения тайных заданий в тылу врага&lt;br> На фото: Гай Ритчи (слева) с актером Брэдом Питтом

