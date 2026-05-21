Коллекторы с большой дороги

В прокате — боевик «Грязные деньги» (In the Grey) Гая Ритчи, в котором он снова собрал актеров, уже ставших его постоянной труппой: Генри Кавилла, Джейка Джилленхола, Эйсу Гонсалес и прочих. Фильм тоже получился до боли знакомым, будто мы его уже сто раз видели. Однако он вполне способен развлечь нас снова, считает Юлия Шагельман.

«Я — необычная юристка»,— говорит в начале картины ее главная героиня Рэйчел Уайлд. Это правда, ведь играет ее горячая мексиканская красотка Эйса Гонсалес, уже засветившаяся в фильмах Ритчи «Министерство неджентльменских дел» (2024) и «Источник вечной молодости» (2025). И похожа она не столько на современных сильных и независимых героинь, сколько на специалисток широкого профиля из фильмов 1990-х, которые могли работать кем угодно, от морских биологов до физиков-теоретиков, но их главным ресурсом оставались красивые глаза и отличная фигура.

Рэйчел, как было сказано, юристка, и авторы постоянно подчеркивают, насколько умная, расчетливая, а при случае безжалостная. Как указывает оригинальное название фильма, она работает в «серой зоне»: не полностью законными методами, но и не до конца криминальными.

По сути, Рэйчел — высокооплачиваемый коллектор, которую нанимают крупные корпорации, чтобы выбить долги из людей, совсем не жаждущих их отдавать. Для этого у нее есть две команды специалистов: в первой умные, во второй красивые, то есть, извините, могучие.

В команду умников входят айтишники в очках, чьи имена запоминать не обязательно. В команду альфа-самцов — отставные военнослужащие, наемники, подрывники, пилоты, дроноводы и т. д. Командуют ими Бронко (Джейк Джилленхол) и Сид (Генри Кавилл), бывшие солдаты, которых Рэйчел когда-то вытащила из таиландской тюрьмы. Теперь они безраздельно ей преданы, даже называют ее мамой, что в исполнении мужчин на десять лет ее старше звучит странновато. Друг к другу же они обращаются Мистер Красавчик и Капитан Неженка — одна из многих шуток в фильме, намекающих на неуставные отношения героев, которых в реальности, конечно, не существует.

Очередной клиент Рэйчел — инвестиционный фонд «Спенсер Голдштейн», который одолжил аж миллиард долларов некоему мутному типу по фамилии Салазар (Карлос Бардем, старший брат куда более известного Хавьера), а он теперь их не отдает. И даже ликвидировал пятерых предыдущих коллег Рэйчел с помощью своего специально обученного дуболома Олссона (Кристофер Хивью, знакомый зрителям по «Игре престолов» и сериалу Ритчи «Джентльмены»). Теперь компания хватается за нашу героиню как за последнюю соломинку, хотя важной сотруднице, ведущей с ней переговоры (Розамунд Пайк), «необычная юристка» совсем не нравится.

«Грязные деньги», снятые в Испании частично на саудовские деньги, выглядят чистой схемой «типичного фильма Гая Ритчи», из которой отжато любое содержание — увы, так можно описать все последние картины режиссера, за исключением разве что военной драмы «Переводчик» (2023).

Динамичный монтаж, прыжки во времени взад-вперед, погони, перестрелки, взрывы, дурацкие шутки (Бронко и Сид запихивают жучок в зад статуэтки обезьянки: «Глубже, глубже давай! — Я знаю, что делаю!»), даже чисто стилистические приемы вроде надписей на экране, пришедшие все из тех же 1990-х, когда такое было модно.

Сценарий, написанный самим Ритчи, тут имеет явно вторичное значение. По мере того как Рэйчел вскрывает все новые теневые бизнесы и преступные активы Салазара, раскиданные по всему миру, все меньше понятно, зачем такому человеку было вообще одалживать деньги, ведь он может собрать миллиард долларов, просто порывшись по карманам. Но режиссер, вероятно, рассчитывает на то, что зритель не будет задаваться этим вопросом, а также примерно сотней других, а просто отключит мозг и будет нестись по лихим американским горкам сюжета вместе с героями.

Поездка получается, надо сказать, бодрой. Не такой аморальной, как «Джентльмены» (2019), «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» (2022) и «Министерство неджентльменских дел», не такой нудной, как «Гнев человеческий», и не такой беспомощной, как «Источник вечной молодости», так что это даже прогресс. Может быть, ставший необыкновенно плодовитым Ритчи сможет когда-нибудь вновь выдать и качественное кино вроде «Переводчика», а пока, как говорится, и это на один раз сойдет.