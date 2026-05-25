Свекровные узы

В прокате средневековый хоррор «Проклятый рыцарь» (The Dreadful) Наташи Кермани, главные роли в котором исполнили звезды «Игры престолов» Софи Тёрнер и Кит Харингтон. Им, конечно, не привыкать ни к отсутствию электричества и канализации, ни к появлению жестоких призраков. Но вместе с ними режиссер заставил страдать за просмотром фильма и Юлию Шагельман.

Фото: Cinema Park Distribution Любовь Яго (Кит Харингтон) не может вырвать Энн (Софи Тернер) из-под гнета свекрови

Британская глушь, XV век. Где-то далеко идет война Алой и Белой розы, но зрители ее не увидят, так как весь бюджет фильма, судя по всему, ушел на гонорары актеров, пытающихся (пока не особо успешно) построить карьеру после «Игры престолов». «Проклятый рыцарь» выглядит минималистично: пара локаций, три главных исполнителя, человек десять массовки. Спецэффекты заключаются в основном в зеленой подсветке кадра.

Итак, в крытой соломой хижине на отшибе живут две женщины, Энн (Софи Тёрнер) и Морвен (Марша Гей Харден). Старшая — мать, а младшая — жена Шеймуса (Лоуренс О’Фуаран), ушедшего на войну, чтобы там обогатиться. А пока женщины прозябают в крайней бедности, питаясь тем, что Энн выращивает на крохотном огороде. Морвен иногда улучшает их благосостояние, вытаскивая монеты из карманов богатых дам, которые ходят с ними в одну церковь, и обшаривая трупы моряков, которые волны выбрасывают на берег моря.

Несмотря на то что и Морвен, и Энн крайне богобоязненны, нарушение заповеди «не укради» первую из них не смущает: ее настоящей религией становится выживание, ради которого она готова почти на все.

Поэтому вскоре к воровству прибавляются убийства тех моряков, которых не добил шторм, а также случайных путников и даже монаха (Джонатан Ховард). Кроткая Энн смотрит на все это с тихим ужасом, но ни сопротивляться жестокой энергии свекрови, ни сбежать от нее не может — ее удерживают в равной степени страх и чувство долга. Морвен умело манипулирует ее чувствами, накрепко привязывая сноху к себе.

А еще Энн снятся страшные сны, в которых она видит закованного в доспехи рыцаря на белом коне, кого-то высматривающего в окрестных лесах явно с недобрыми намерениями.

Внезапно с войны возвращается рыбак Яго (Кит Харингтон) — друг детства Энн и Шеймуса, который ушел сражаться вместе с последним. Он рассказывает, что они решили дезертировать, но по пути домой Шеймуса убили мародеры. Естественно, Яго влюблен в Энн с юных лет, и раз мужа убрало с дороги само провидение, предлагает ей вместе начать новую жизнь. Энн к нему тоже тянет, но Морвен не намерена уступать мужчине свою надежную помощницу по хозяйству и убийствам. Между ней и Яго завязывается борьба за душу и тело Энн.

Возможно, синефилы, угодившие на сеанс «Проклятого рыцаря», заметят в его фабуле что-то смутно знакомое. Это не случайно: в основу сценария, написанного самой Наташей Кермани, легла та же син-буддистская притча, которая вдохновила на фильм «Женщина-демон» японского режиссера Канэто Синдо (1964). Ужасы войны, грех и долг, преступление и наказание, участь женщины при патриархате и, наконец, вмешательство сверхъестественных сил в мелкие людские делишки — все эти темы затрагиваются и в британском фильме.

Однако Наташе Кермани явно не хватает мастерства, чтобы эти темы раскрыть или хотя бы хорошенько напугать зрителя.

Таинственный рыцарь смехотворен, неуместный саундтрек и нелепые диалоги рушат попытки нагнать жути, а играющие влюбленных Тёрнер и Харингтон очевидно не справляются с ролями, хотя героиня первой, Энн, по сюжету проходит интересную трансформацию.

В их влечение друг к другу не верится: актеры так скованны, будто им мешает то, что в «Игре престолов» они играли брата и сестру (Джона Сноу и Сансу).

В итоге картину в одиночку тянет на себе Харден, которая подает безумие Морвен с преувеличенной отдачей. Однако эту игру хотелось бы увидеть в контексте, более подходящем ей по масштабу. Даже жаль, что в «Игру престолов» актриса не попала.