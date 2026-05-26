Где Даша не пропадала

В прокат выходит дебют Алексея Ионова «Пропасть», снятый в жанре триллера-выживания. Просматривая его, Михаил Трофименков содрогнулся не раз, но напугала его отнюдь не судьба Саши (Марк Эйдельштейн), Даши (Тина Стойилкович) и Артема (Степан Белозеров).

Фото: Кинокомпания «Водород» Выбирать из двух молодых людей Даше (Тина Стойилкович) трудно, потому что разница между ними чисто декоративна: один кудрявый, другой коротко стриженный

«И если ты долго смотришь в бездну, то бездна будет тоже смотреть в тебя»,— предостерегал Фридрих Ницше. Перефразируя, можно сказать, что за восемьдесят минут, что зритель смотрит «Пропасть», в него начинает с утробным ворчанием смотреть пропасть среднестатистического отечественного кинематографа.

Даже на фоне добрых офисных комедий и психодрам о заполярном харасменте «Пропасть» кажется сверхвызовом и разуму, и чувствам зрителей.

Действие периодически прерывают титры, сообщающие, что героям остаются считаные минуты до гипоксии, стремительного и необратимого кислородного голодания. Странно: трудно поверить, что в их жилах течет горячая кровь, а не какой-нибудь банановый смузи. Даже модных душевных травм они лишены, а с многочисленными травмами физическими вполне справляются.

Чем они занимаются? Даша работала в некой фирме стажером, откуда была изгнана за гуманизм: тревогу за судьбу сорвавшегося мойщика окон, Артема, который затем становится ее женихом. Через какое-то время этот Артем, расставшийся с Дашей после очередного падения в бездну с крыши недостроенного небоскреба, вдруг материализуется в роли пилота малой авиации (когда научился?) в Приэльбрусье. И именно туда его бывшая приезжает на медовый месяц с Сашей.

Про Сашу известно одно: он кудрявый. «Ой, ты такой кудрявый!» — «Я на самом деле обычный».

Воистину требуются три сценариста, чтобы писать такие диалоги.

«Как же он полезет на дерево с одной рукой?» — «Какая разница, с одной или с двумя?» Эх, рано «Монти Пайтон» распались, им бы такие авторы пригодились.

Что же касается «обычного и кудрявого», то Марк Эйдельштейн вызывает реальную тревогу за себя. Нельзя же после триумфа «Аноры» сниматься буквально во всем-всем-всем. Играть одновременно пуделя Артемона, молодого математика Григория Перельмана, юного фотографа Роберта Капу, героев сериала «Хакеры» и вот этого вот Сашу.

Про Сашу понятно только то, что у него денег, скажем так, по пояс будет. Иначе бы не предлагал Даше с такой легкостью прямо в аэропорту поменять билеты на Эльбрус на билеты на Мальдивы. А, понял, понял, понял: это же Иван из «Аноры», сосланный родителями на родину и вынужденный взять псевдоним.

Объединяет трех героев страсть к сильным ощущениям. Паркур, скалолазанье, экстаз свободного падения, пусть и с приземлением на больничную койку. Прыжок с парашютом на Эльбрус, в «общее место силы». Поездка в Антарктиду с целью накормить, да-да, голодающих пингвинов.

Вызов мещанской морали, «стандарту вещей», к которому стремятся обычные людишки, всем этим ипотекам и кольцам с бриллиантами. Героям не хватает острых ощущений.

Так. Острых ощущений им, боже правый, не хватает в России 2026 года. Услышав такое, во мне неумолимо просыпается «внутренний Прилепин», советующий героям опробовать свои суицидальные наклонности в зоне СВО. Там по меньшей мере не пришлось бы отвлекать на их спасение силы МЧС, занятые тушением лесных пожаров.

Короче говоря, в самолете с Сашей, Дашей и Артемом чего-то развинтилось, а парашютов на борту оказалось только две штуки. В результате Артем и вцепившаяся в него Даша висят, «как елочные игрушки», над ущельем на парашюте, зацепившемся за дерево на головокружительной высоте. А чуть ниже висит Саша, чей парашют, в свою очередь, запутался в их бедрах.

Внизу — бурный поток и не показанные на экране пожары. Вокруг — скалы и — для полного счастья — змеи, ползущие со скал по веткам к горе-парашютистам. Все стихии ополчились на ребят, которые большую часть фильма вопят, взвизгивают, скупо истекают кровью и объясняются друг другу в любви. В какой-то момент кажется, что Даша и Артем — поза располагает — займутся любовью прямо над головой Саши, но, увы, нет.

«Любовь втроем» на стропах имела бы смысл, если бы кто-то из мальчиков оказался плохишом и попытался свести счеты с соперником: хоть какой-нибудь психологический саспенс. Но нет: плохих тут нет.

И спор идет только о том, кто, Саша или Артем, пожертвует собой ради спасения Даши. Не все ли равно, если разница между ними чисто декоративна: один кудрявый, другой коротко стриженный.