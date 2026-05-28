Баскетбольные на всю голову

В прокат вышла спортивная комедия «Мечтать не вредно» («Le reve americain») Антони Марсьяно, основанная на реальной истории двух спортивных агентов, добившихся того, чтобы французские баскетболисты не только начали играть в NBA, но и стали там звездами. Фильм не поразил Юлию Шагельман оригинальностью или глубиной, но подкупил своим искренним оптимизмом.

Для Жереми (Рафаэль Кенар) и Буны (Жан-Паскаль Зади) баскетбол оказался не только страстью, но и удачным бизнесом

Фото: Quad Для Жереми (Рафаэль Кенар) и Буны (Жан-Паскаль Зади) баскетбол оказался не только страстью, но и удачным бизнесом

Героями фильмов о спорте, какой его вид ни возьми, обычно становятся, что вполне логично, сами спортсмены. Иногда кинематографисты обращают внимание на тренеров, особенно если те работают неконвенциональными методами. Куда реже они помещают в центр внимания тех, кто обычно находится за сценой, заключает контракты, обеспечивает трансакции, незаметно для широкой публики продвигает карьеры — менеджеров и агентов.

Тем не менее история знает примеры картин и в этом поджанре. Прежде всего это «Джерри Магуайер» Кэмерона Кроу (1996). Он успешно прошел в прокате и получил пять номинаций на «Оскар», одна из которых — за лучшую мужскую роль второго плана для Кьюбы Гудинга-младшего — увенчалась победой, а фраза из фильма «Покажи мне деньги!» стала крылатой. И куда более нишевый «Человек, который изменил все» Беннетта Миллера (2011), который удостоился уже шести номинаций, но понять его могли только люди, хорошо разбирающиеся в бейсболе.

«Мечтать не вредно» (в оригинале «Американская мечта»), конечно, ближе к «Джерри Магуайеру» и своим юмором, и духоподъемной интонацией, и доступностью для зрителей, даже тех, кто впервые в жизни слышит слово «драфт».

Не волнуйтесь, авторы объяснят, как это работает. Прототипом Джерри Магуайера, которого сыграл Том Круз, был реальный спортивный агент Ли Стейнберг, а героя Гудинга-младшего — его клиент, игрок в американский футбол Тим Макдональд, но с их историей авторы обошлись вольно. Во французском же фильме все персонажи названы настоящими именами прототипов, а некоторые реальные баскетболисты появляются в ролях самих себя. В том числе молодая звезда — первый номер драфта NBA 2023 года Виктор Вембаньяма.

Таким образом, легко понять, что картина заканчивается полным хеппи-эндом. Это даже не спойлер — истории провалов не становятся материалом для того, что называется «кино хорошего настроения», а «Мечтать не вредно» именно такое кино.

Но в начале фильма до этого еще далеко. Буна Ндиайе (Жан-Паскаль Зади) и Жереми Меджана (Рафаэль Кенар) знакомятся на отдыхе в Италии. Первый работает мойщиком самолетов в аэропорту Орли, второй когда-то играл в баскетбол профессионально, но не поднялся выше четвертого дивизиона, а теперь организует любительские соревнования, не зарабатывая на этом примерно ничего. Баскетбол остается его одной, но пламенной страстью, как и у Буны, на почве чего они быстро становятся друзьями. И вместе отваживаются на авантюру: открыть свое спортивное агентство, которое будет прицельно продвигать французских баскетболистов в американскую лигу. На тот момент (середина 1990-х) это удалось только одному игроку, и NBA кажется и спортсменам, и их агентам несбыточной мечтой.

Дальше на пути у Буны и Жереми будет все, что полагается в таком фильме: взлеты и падения, ошибки и озарения, дурацкие ситуации, из которых герои неизменно выходят благодаря своему несгибаемому упорству, знакомство с молодыми перспективными игроками (все они из пригородов, где живут иммигранты из бывших французских колоний), попытки убедить их, а также их мам и старших братьев, что попадание в NBA достижимо, влезание в долги, перерасходы по кредитным картам, даже банкротство. На этом пути Буну поддерживает его жена Фатумата (Ольга Муак), на чьи деньги и живет их растущая семья. А Жереми холост и потому иногда тратит казенные деньги, чтобы пустить пыль в глаза красотке Аби (Трейси Готоас), но всегда возвращает их в общую кассу.

Впрочем, отношения с женщинами в фильме остаются на втором плане, а на первом здесь — мужская дружба, которую Зади и Кенар, работающие вместе уже шестой раз, играют с неподдельным чувством, искренне и обаятельно.

Они вместе учатся на ошибках, переживают неудачи и радуются успехам. Между исполнителями и их героями на экране складывается та самая «химия», которая является залогом любой хорошей комедии, романтической или нет. А в «Мечтать не вредно» хватает романтики, только связанной не с любовными отношениями, а с верой в свое дело и в человека, с которым ты его делаешь, даже когда вам приходится годами ночевать в клоповниках и годами ездить на проржавевшем «Форде». А лимузины потом приложатся.