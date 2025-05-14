Генплан Новороссийска заблокировал 70% проекта туркластера Абрау-Дюрсо

Новый генеральный план Новороссийска поставил под вопрос реализацию 70% проекта туристического кластера в Абрау-Дюрсо, разработанного совместно с корпорацией «Туризм.РФ». Об этом сообщила вице-президент по туризму и специальным проектам ГК «Абрау-Дюрсо» Ирина Гончарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«У нас существует масштабный проект с корпорацией "Туризм.РФ" по развитию туркластера. Разработан мастер-план территории, проделана существенная работа. Но генплан Новороссийска поставил под вопрос 70% того, что было в нашем проекте. Мы, безусловно, намерены отстаивать свои права, в том числе в судебном порядке»,— отметила госпожа Гончарова.

В сентябре 2022 года ГК «Абрау-Дюрсо» и госкорпорация «Туризм.РФ» в рамках Восточного экономического форума подписали договор о старте инвестиционного проекта «Туристический кластер Абрау-Дюрсо». Согласно плану, к 2029 году в Абрау-Дюрсо и на прилегающих территориях должны появиться новые отели категории 4 и 5 звезд, рестораны, магазины и инфраструктура досуга.

Также запланирована реконструкция исторической части поселка и благоустройство набережной озера Абрау совместно с Минстроем РФ и администрацией Краснодарского края. В рамках соглашения предусмотрены инвестиции в подъездные пути и коммунальную инфраструктуру.

Наталья Решетняк