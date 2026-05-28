Главные новости за 28 мая: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, активы в Воронежской и Тульской областях) планирует инвестировать 7,6 млрд руб. в модернизацию мясоперерабатывающего производства в Павловском районе Воронежской области. На эти средства предполагается реконструировать мясохладобойню и построить цех термической обработки, на котором будет создано десять рабочих мест.

Ангелина Мельникова, 25-летняя гимнастка из Воронежа победила в номинации «Спорт и киберспорт» рейтинга «30 до 30» российской редакции журнала Forbes. Ежегодный лонг-лист включает 100 россиян (по десять в каждой категории), «к 30 годам получивших признание в профессиональном сообществе». Помимо Ангелины Мельниковой, от региона также были номинированы 21-летняя пловчиха Дарья Клепикова и 19-летний легкоатлет Алексей Данилов.

Белгородский минстрой объявил повторный аукцион на завершение возведения школы №4 в городе Строитель Яковлевского округа. Начальная цена контракта не изменилась с прошлых торгов и составляет 1,1 млрд руб. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

В редакции белгородских СМИ поступили письма якобы от лица Роскомнадзора, в которых сообщается о планируемых с 1 июня 2026 года «ограничительных мерах в отношении информационных ресурсов и возможных многодневных перебоях в работе интернет-сервисов». В самом ведомстве 28 мая эти сообщения официально назвали фейком.

В 2025 году единовременное пособие семьям погибших в приграничье Курской области и людям, получившим легкий и средний вред здоровью, было выплачено 958 раз. Общая сумма выплат составила 780,9 млн руб. Об этом 28 мая сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе отчета перед депутатами облдумы.

Курские власти не отказались от идеи строительства детского парка с аттракционами на границе областного центра и Курского района вблизи урочища «Крутой Лог». Общий объем инвестиций в проект сейчас составляет 3 млрд руб. Реализует его местное АНО «Развитие парков развлечений». Парк будет полностью построен за внебюджетные средства.

Липецкое отделение «Единой России» планирует выдвинуть на выборы мэра областного центра Михаила Щербакова. С таким предложением выступил заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Богодухов. Господин Щербаков уже дважды находился на посту первого вице-мэра областного центра: с ноября 2018 года по март 2019-го и с июня 2019-го по март 2020-го.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков «дал команду» членам правительства региона записываться в «БАРС-Орел». Аналогичные решения приняли в районных администрациях. Господин Клычков отметил, что в работу по формированию «БАРС-Орел» «многие включаются»: неделю назад в добровольческий отряд искали 28 человек, а поступило более 40 заявок.

Председателем Общественной палаты Орловской области восьмого созыва в ходе ее первого заседания избрали Дмитрия Аронова. Его кандидатуру поддержали единогласно. Господин Аронов является профессором и заведующим кафедрой теории, истории государства и права и национальной безопасности Орловского государственного университета (ОГУ) имени Тургенева.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного ООО «Строительные технологии» о рассмотрении в закрытом судебном заседании иска о взыскании 6,37 млрд руб. в пользу ФКП «Тамбовский пороховой завод» (подконтрольно Ростеху). Взыскать эту сумму с московской фирмы требует прокуратура Тамбовской области. Следующее заседание назначено на 11 июня.

