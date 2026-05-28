Суд закрыл процесс по иску о возвращении 6,4 млрд Тамбовскому пороховому заводу

Арбитражный суд города Москвы удовлетворил ходатайство столичного ООО «Строительные технологии» о рассмотрении в закрытом судебном заседании иска о взыскании 6,37 млрд руб. в пользу государства в лице федерального казенного предприятия (ФКП) «Тамбовский пороховой завод» (подконтрольно Ростеху). Взыскать эту сумму с московской фирмы требует прокуратура Тамбовской области. Информация опубликована в арбитражной картотеке.

Из документов по другим делам в арбитражной картотеке следует, что ООО «Строительные технологии» и Тамбовский пороховой завод ранее заключали договор на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ, но детали соглашения не раскрываются. В статусе иных лиц к разбирательству привлечены московские ООО «Теплотранссервис» и ООО «Теплоэнергосистемы». Следующее заседание (закрытое) по делу назначено на 11 июня.

По данным Rusprofile, ООО «Строительные технологии» зарегистрировали в Москве в марте 2015 года. Основной профиль компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. руб. С октября 2022 года пост генерального директора занимает Максим Тихомиров. Он же является единственным учредителем фирмы. Финансовые показатели компании за 2025 год демонстрируют существенный рост выручки — до 3,2 млрд руб., что на 325% больше, чем в 2024-м (751 млн руб.). Однако чистая прибыль при этом снизилась на 58% и составила 11,5 млн руб. против 27,7 млн годом ранее.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», прокуратура подала ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денег на счетах ООО «Строительные технологии», в том числе поступающих на них средств (за исключением трат на хозяйственную деятельность, уплату налогов и зарплату сотрудников). Ведомство также просило арестовать транспортные средства предприятия и запретить вносить в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в отношении компании. Ходатайство прокуратуры было удовлетворено.

Денис Данилов