В Белгородской области снова выделяют 1,1 млрд на достройку крупной школы

Белгородский минстрой объявил повторный аукцион на завершение возведения школы №4 в городе Строитель Яковлевского округа. Начальная цена контракта с прошлых торгов не изменилась и составляет 1,1 млрд руб. Это следует из данных портала госзакупок. Предыдущий тендер не состоялся из-за отсутствия заявок.

Недостроенная средняя общеобразовательная школа № 4 в городе Строитель Яковлевского округа Белгородской области

Не изменились и финансовые показатели проекта. Работы будут оплачены из областного бюджета. Большую часть средств планируют выделить в 2027 году.

Исполнить обязательства, как и ранее, требуется до 1 августа 2027 года. Гарантия на них составит пять лет.

Здание было запроектировано как четырехэтажная школа общей площадью 33,3 тыс. кв. м на 1,1 тыс. учеников. В частности, в школе необходимо установить стены, колонны и лестницы, провести устройство кровли и выполнить полный цикл отделки помещений. Также необходимо проложить внутренние и наружные инженерные сети и установить полный комплекс электрооборудования.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 4 июня, итоги планируют подвести 5 июня.

В марте еще один контракт на строительство объекта, но всего на 166,3 млн руб., получило местное ООО «Энви-пур Белгород» Светланы Мишениной. В рамках него подрядчик должен до 1 февраля 2027 года провести наружные сети и наладить работу систем водоснабжения, водоотведения, отопления, газоснабжения, электроснабжения и вентиляции, а также благоустроить и озеленить территорию.

В 2022 году подряд на возведение школы в Строителе за 1,3 млрд руб. выиграло петербургское ООО «Даля». В декабре 2023-го контракт расторгли — к тому моменту обязательства были исполнены на 106 млн руб. и полностью оплачены. Вторым подрядчиком стало местное ООО «Еврострой». Однако в августе 2025 года гендиректор фирмы Эдгар Херимян был арестован по делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе. В декабре «Еврострой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

