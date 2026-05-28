Семьям погибших и раненым жителям курского приграничья выплатили 781 млн рублей

В 2025 году единовременное пособие семьям погибших в приграничье Курской области и людям, получившим легкий и средний вред здоровью, было выплачено 958 раз. Общая сумма выплат составила 780,9 млн руб. Об этом 28 мая сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе отчета перед депутатами облдумы.

По информации главы региона, ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. руб. получали 114,1 тыс. человек. Общая сумма направленных на эти цели средств составила 81 млрд руб. Пособие назначалось жителям Курской области, потерявшим имущество в пострадавших от вторжения ВСУ районах, в качестве дополнительной меры до момента полного освобождения региона.

Единовременные выплаты в размере 75 и 150 тыс. руб. за потерю имущества из-за боевых действий выплатили в общем объеме 17,3 млрд руб. Их получателями стали 115,3 тыс. человек. Компенсации на погребение умерших назначили 768 раз на сумму 8,4 млн руб.

Кроме того, власти перечислили 30,2 тыс. человек 5,1 млрд руб. в качестве компенсаций за аренду жилья и проживания в общежитиях. Куряне также 972 раза воспользовались льготной ипотекой под 2%, на что было направлено 3,7 млрд руб. Жилищные сертификаты были предоставлены 15 тыс. получателей — совокупный объем средств по ним достиг 93,5 млрд руб.

В начале мая «Ъ-Черноземье» писал, что жилые дома в приграничных районах Курской области, где после вторжения ВСУ и отъезда владельцев было разморожено отопление, официально будут считаться поврежденными для восстановления за федеральные средства по аналогии с жильем, пострадавшим непосредственно во время атак.

