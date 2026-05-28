Профессор ОГУ Дмитрий Аронов возглавил Общественную палату Орловской области

Председателем Общественной палаты Орловской области восьмого созыва в ходе ее первого заседания избрали Дмитрия Аронова. Его кандидатуру поддержали единогласно. Господин Аронов является профессором и заведующим кафедрой теории, истории государства и права и национальной безопасности Орловского государственного университета (ОГУ) имени Тургенева. Об этом сообщили в областном правительстве.

Председатель Общественной палаты Орловской области Дмитрий Аронов (посередине)

В новый созыв также войдут участники СВО — выпускники кадровой программы «Герои земли Орловской» Михаил Лисов и Эдуард Якин, окончившие ее с отличием.

«Важно не опускать планку, которую задал прошлый созыв», — отметил губернатор Андрей Клычков. По его словам, в 2025 году Орловская область заняла третье место по активности взаимодействия с Общественной палатой России.

Дмитрий Аронов родился 4 октября 1964 года в Орле. В 1990 году окончил исторический факультет Орловского государственного педагогического института (ныне — ОГУ). В 1983–1986 годах служил в морских частях пограничных войск. Работал преподавателем в совхозе-техникуме «Стрелецкий», затем археологом в Центре по охране памятников истории и культуры. В 1993–2000 годах трудился в Орловской школе милиции (ныне — Орловский юридический институт МВД РФ). В 2000 году стал заместителем директора Регионального центра подготовки специалистов для правоохранительных органов. С июня 2006 года господин Аронов являлся заместителем директора Института бизнеса и права Орловского государственного технического университета (в 2016 году присоединен к ОГУ) по научной работе и международным связям. С октября 2006-го по сентябрь 2012-го был заведующим кафедрой философии и истории, а также заместителем директора Учебно-научно-исследовательского института социологии и гуманитарных наук (образован в 2011 году на базе гуманитарного факультета ОГУ) по научной работе. С сентября 2013 года заведовал кафедрой теории и истории государства и права в Госуниверситете — УНПК (Приокский государственный университет, с 2016 года присоединен к ОГУ.)

До господина Аронова Общественную палату Орловской области возглавлял Сергей Ступин.

В середине мая губернатор Воронежской области Гусев определил 20 членов региональной Общественной палаты.

Кабира Гасанова