Кандидатом на пост главы Липецка от ЕР станет бывший вице-мэр Михаил Щербаков

Липецкое отделение «Единой России» (ЕР) планирует выдвинуть на выборы мэра областного центра Михаила Щербакова. С таким предложением выступил заместитель секретаря регионального отделения партии Владимир Богодухов. Об этом сообщили в липецком правительстве. Господин Щербаков уже дважды находился на посту первого вице-мэра областного центра: с ноября 2018 года по март 2019-го и с июня 2019-го по март 2020-го.

Бывший первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков

Фото: Правительство Липецкой области Бывший первый вице-мэр Липецка Михаил Щербаков

«В управлении должны быть люди, которые готовы принимать решения. <…> Хотим обратиться к вам с просьбой поддержать для рассмотрения на комиссии кандидатуру Михаила Александровича. Многие его знают по работе заместителя главы Липецка. Человек хорошо знает экономику и инфраструктуру города»,— пояснил господин Богодухов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил: «Мы достаточно давно знаем Михаила Александровича. Он хорошо зарекомендовал себя в мэрии Липецка. Сегодня работает на федеральном уровне. Безусловно, похвально, что в сложный для города момент он вернулся на малую родину, чтобы показать результат».

Михаил Щербаков родился 23 июля 1977 года в Липецке. Трудовую деятельность он начинал на цементном заводе, где проработал с 2000 по 2003 год. Затем перешел в главное управление градостроительства и землеустройства администрации Липецка. В 2007 году стал консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ в управлении строительства и архитектуры Липецкой области. В 2008-м был назначен заместителем, а в декабре того же года — начальником регионального управления капитального строительства. С июля 2017 года занимал должность заместителя главы Липецка по вопросам градостроительства и архитектуры, ЖКХ, имущественных и земельных отношений. В ноябре 2018-го стал первым вице-мэром. В апреле 2019 года, после отставки тогдашнего градоначальника Сергея Иванова, уступил пост совладелице местной ГК «Трио» Евгении Уваркиной, однако уже в июне 2019-го вернулся на должность.

В феврале мэр Липецка Роман Ченцов решил досрочно сложить полномочия. Тогда исполнять обязанности главы города стала его заместитель по социальной политике Светлана Бедрова.

Кабира Гасанова