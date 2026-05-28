Роскомнадзор назвал фейком многодневное отключение интернета в Белгородской области

В редакции белгородских средств массовой информации начали поступать письма якобы от лица Роскомнадзора, в которых сообщается о планируемых с 1 июня 2026 года «ограничительных мерах в отношении информационных ресурсов и возможных многодневных перебоях в работе интернет-сервисов». В самом ведомстве 28 мая подобные сообщения официально назвали фейком.

«Никаких подобных мероприятий не запланировано. Призываем СМИ не распространять недостоверные сведения»,— заявили в Роскомнадзоре.

Ранее, 26 мая, Роскомнадзор назвал недостоверной информацию о сборе ведомством IP-адресов пользователей операторов связи. Как утверждает РКН, такие данные не передаются, сообщает «Ъ».

