«Агроэко» вложит 7,6 млрд в модернизацию воронежского мясоперерабатывающего завода

Группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, активы в Воронежской и Тульской областях) планирует инвестировать 7,6 млрд руб. в модернизацию мясоперерабатывающего производства в Павловском районе Воронежской области. На эти средства планируется реконструировать мясохладобойню и построить цех термической обработки, на котором будет создано десять рабочих мест. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «Агроэко».

Цех мясоперерабатывающего завода «Агроэко» в Павловском районе Воронежской области

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Цех мясоперерабатывающего завода «Агроэко» в Павловском районе Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что подписал с ГК два соглашения — о развитии сотрудничества и о внедрении корпоративного демографического стандарта. Первое как раз предполагает вложения в Павловский район, второе — выплаты до 1 млн руб. при рождении ребенка у сотрудника «Агроэко».

ГК строила мясоперерабатывающий завод в Павловском районе с 2019 года. В ноябре 2022-го была запущена первая очередь — цех предубойного содержания и убоя. В мае 2023-го «Агроэко» открыла вторую (последнюю) очередь предприятия — цехи обвалки и потребительской упаковки. Общая стоимость проекта на тот момент оценивалась в 15,1 млрд руб.

Холдинг «Агроэко» включает 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, мясоперерабатывающее предприятие, автотранспортные предприятия, молочную ферму, а также сеть фирменных магазинов. Головное юрлицо — ООО «ГК “Агроэко”», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральный директор — Елена Кочура. 77% долей принадлежат Владимиру Маслову, чуть менее 23% сосредоточены у ООО «АПК Агроэко», 0,0001% — у ООО «Агроэко-Воронеж». Выручка головного юрлица в 2025 году составила 26 млн руб., чистая прибыль — 422 млн руб.

Алина Морозова