На строительство парка аттракционов под Курском направят 3 млрд рублей

Курские власти не отказались от идеи строительства детского парка семейного отдыха на границе города и Курского района вблизи урочища «Крутой Лог». Общий объем инвестиций в проект сейчас составляет 3 млрд руб. Это следует из отчета губернатора Александра Хинштейна, представленного депутатам облдумы 28 мая. Реализует проект местное АНО «Развитие парков развлечений». Господин Хинштейн подчеркнул, что парк будет полностью построен за внебюджетные средства.

Последний раз о строительстве парка аттракционов глава региона говорил в октябре прошлого года. Для того чтобы разместить не менее 25 аттракционов, инвестор просил участок порядка 10 га. Власти выразили готовность предоставить под строительство в два раза большую площадь.

«Это позволит создать условия не только для захватывающих дух развлечений, но и спокойного, тихого отдыха с прекрасными пейзажами на свежем воздухе. Также будут предусмотрены зоны интерактива и площадки для различных просветительских проектов»,— написал тогда господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Отмечалось, что через объездную дорогу к парку можно будет попасть почти из любой точки Курска. При строительстве также предполагается ускорить реализацию третьего этапа еще одной дороги, которая проходит через проспект Дружбы.

О том, что под Курском планируют создать парк развлечений, стало известно в сентябре 2025-го по итогам визита в регион председателя ПАО «Банк ПСБ» Петра Фрадкова. Уточнялось, что проект появится благодаря реализации инвестиционного проекта компанией А7 — «дочкой» ПСБ.

В ходе отчета губернатора Курской области сегодня также стало известно, что объем инвестиций в строительство мясоперерабатывающего комплекса в селе Любимовка Большесолдатского района вырос до 2,8 млрд руб. Мощность предприятия оценивается в 466,2 тыс. голов в год. Запустить предприятие предполагается до конца 2026 года.

Денис Данилов