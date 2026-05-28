Присяжные готовятся вынести вердикт по делу об убийстве аниматоров

В Краснодарском крае присяжные заседатели приступили к вынесению вердикта по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мастыко, в котором обвиняются Арам Татосян, Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян. Очередное заседание суда состоялось 28 мая, сообщает ряд СМИ из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Процесс, находящийся на завершающей стадии, перешел к рассмотрению вопросного листа, подготовленного для коллегии из восьми присяжных. Им предстоит ответить на 28 вопросов, касающихся роли каждого из подсудимых и обстоятельств преступления, совершенного, по версии следствия, 28 апреля 2023 года.

В ходе заседания суд огласил перечень вопросов, детально описывающих обстоятельства гибели потерпевших. Оглашение вопросного листа заняло более часа. После этого документ был передан старшине присяжных, а судья Игорь Мацко обратился к коллегии с напутственным словом, напомнив, что именно им предстоит вынести вердикт по делу.

Во время оглашения напутственного слова один из подсудимых, Демьян Кеворкьян, заявил ходатайство о перерыве. Заседание было приостановлено на 20 минут.

Вячеслав Рыжков