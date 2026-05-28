Более 32,7 тысячи кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрали в Туапсе

В Туапсе собрали и вывезли более 32,7 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов продолжается, сообщил 28 мая оперштаб Краснодарского края.

Разлив произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов киевского режима. Общая группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий, составляет 446 человек и 90 единиц техники, в том числе от МЧС России.

На территории Туапсинского округа действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Работы ведутся ежедневно. Специалисты продолжают очистку территории от загрязнений.

Напомним, ночью 1 мая беспилотники ВСУ атаковали Туапсе: в результате удара загорелась территория морского терминала, пожар полностью потушили днем 2 мая, люди не пострадали. Ранее, 30 апреля, на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе также случился пожар после атаки дронов, огонь тушили с 28 апреля, и оба происшествия связаны с ударами по объектам инфраструктуры.

Сейчас основные силы направлены на очистку грунта и береговой линии, специалисты круглосуточно следят за состоянием почвы и воды, а загрязненный грунт вывозят на специальные полигоны для утилизации, при этом водомазутная смесь составляет значительную часть от общего объема собранных отходов.

«Ъ-Сочи» писал, что качество воды в Черном море у берегов Сочи соответствует всем установленным нормативам, безопасность воды и грунта на пляжах курорта подтвердили лабораторные исследования Роспотребнадзора, при этом с начала года специалисты отобрали 1 тыс. проб воды по микробиологическим, санитарно-химическим и вирусологическим показателям, включая проверку на нефтепродукты, а контрольные мероприятия проходят в 44 точках мониторинга, включая федеральную территорию «Сириус». К началу сезона подготовлено около 180 пляжей, и усиленный мониторинг качества воды и грунта будет продолжаться в течение всего летнего сезона в ежедневном режиме.

Мария Удовик