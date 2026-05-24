В Сочи на реализацию имеющегося свободного жилья потребуется более 10 лет

С начала 2026 года в Сочи не было введено новых проектов жилой недвижимости. Об этом «Ъ-Сочи» сообщили в консалтинговой компании Macon. По данным аналитиков компании, средняя цена проданного квадратного метра жилья на курорте за первые четыре месяца этого года составила 379 тыс. руб., что на 6% выше аналогичного периода 2025 года.

По информации Macon, всего да первые четыре месяца 2026 года в Сочи было продано около 300 квартир. Число сделок выросло относительно 2025 года в 1,4 раза только за счет января, аналогично краснодарскому рынку. В феврале-апреле объем сделок упал до средней отметки 37 сделок в месяц, что является очень низким значением.

«При объеме спроса на уровне последних трех месяцев на реализацию всех остатков квартир в Сочи уйдет более 10 лет. Негативно сказывается не столько низкая доступность рыночных ипотечных программ, но и очень высокий уровень цен, дороже столичных»,— прокомментировала директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

Для сравнения: по данным Macon, средняя цена проданного квадратного метра жилой недвижимости в Краснодаре за первые четыре месяца 2026 года, по данным Macon, составила 164 тыс. руб. В аналогичном периоде 2025 года цена составляла 152 тыс. руб. (прирост 8%). Аналитики уточнили, что цены на жилье в столице Кубани выросли в течение 2025 года.

Как писал «Ъ-Сочи» со ссылкой на федеральный портал «Мир квартир», Сочи стал лидером среди российских городов по снижению стоимости квартир в новостройках в апреле 2026 года. По информации аналитиков, средняя стоимость квартиры на первичном рынке в Сочи за месяц снизилась на 5,8% и составила 16,1 млн руб. Это стало самым заметным падением цен среди крупных городов страны.

Что касается рынка апарт-отелей, то, по данным компании Macon, номерной фонд строящихся объектов в Сочи составляет почти 10 тыс. номеров и апартаментов. С начала года его объем вырос на 6%. Средняя цена проданного квадрата составила 934 тыс. руб., что на 11% ниже аналогичного периода 2025 года.

«За первые четыре месяца 2026 года в них было совершено всего 153 сделки, на 25% больше, чем за первые четыре месяца 2025 года. Рынок продолжает стагнировать ввиду очень высоких бюджетов покупки и усилившейся конкуренции»,— говорит госпожа Змиевская.

В то же время, как пишут аналитики «Guide. Ъ-Недвижимость», в 2026 году сервисные апартаменты и апарт-отели станут основным инвестиционным форматом — их доля уже достигла 65% в структуре нового предложения. За последний год стоимость объектов в Сочи выросла на 15–25%. При этом спрос на премиальные апартаменты растет в среднем на 15–20% в год. Особенно активно развивается сегмент пятизвездочных отелей.

