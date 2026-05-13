Сочи возглавил список городов по падению цен на новостройки

Сочи стал лидером среди российских городов по снижению стоимости квартир в новостройках в апреле 2026 года. Такие данные представил федеральный портал «Мир квартир».

По информации аналитиков, средняя стоимость квартиры на первичном рынке в Сочи за месяц снизилась на 5,8% и составила 16,1 млн руб. Это стало самым заметным падением цен среди крупных городов страны.

Следом за Сочи в списке городов с наибольшим снижением стоимости новостроек оказались Тольятти, где цены снизились на 4,6%, Владимир — на 2,7%, Саратов и Саранск — на 2,5%.

В Москве стоимость квартир в новостройках также снизилась. За месяц средняя цена сократилась на 1,1% и составила около 24,9 млн руб.

При этом в ряде городов рынок показал рост цен. Самое заметное увеличение средней стоимости квартир зафиксировали в Ставрополе, где новостройки подорожали на 10,4%. На втором месте оказался Санкт-Петербург с ростом на 5,9% — до 13,5 млн руб. Также увеличение цен отметили в Челябинске, Самаре и Владикавказе.

В среднем по России стоимость жилья в новостройках в апреле выросла на 0,2% и достигла 8,3 млн руб.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что положительную динамику рынку помогло показать снижение ключевой ставки ЦБ РФ. По его словам, ипотека пока остается дорогой, однако нагрузка на девелоперов постепенно уменьшается.

Снижение цен в Сочи и Москве эксперт связал с тем, что часть покупателей начала переходить на вторичный рынок жилья, где сейчас представлены более доступные предложения.

