Главные новости к утру 24 мая

МЧС отчиталось о завершении поисковых работ в Старобельске, где в ночь на 22 мая дроны ВСУ атаковали общежитие колледжа педуниверситета. Окончательное число погибших — 21 человек.

Проект мирного соглашения между США и Ираном почти согласован и ожидает финального утверждения, сообщил Дональд Трамп. По данным Axios, в него входит соглашение о продлении перемирия и возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при 79-го Каннского фестиваля.

Возле Белого дома произошла стрельба. Нападавший погиб, один человек ранен.

В Белграде антиправительственный митинг перерос в столкновения демонстрантов с полицией. Задержаны 23 человека.

Россия разработала предложения к плану США по Украине, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.