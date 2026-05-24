NYP: стрелявший у Белого дома называл себя Иисусом Христом

Человека, который открыл сегодня стрельбу у Белого дома в Вашингтоне, звали Насир Бест, ему был 21 год, сообщает журналист NBC News Том Винтер. По данным New York Post (NYP), он был психически нездоров и в прошлом году его уже задерживали у Белого дома за попытку незаконного проникновения.

В июле 2025 года он обошел закрытый для посторонних КПП Белого дома, проскочив через турникет на выходе. При задержании полицией и агентами Секретной службы делал неадекватные заявления. Он уверял сотрудников в том, что он — Иисус Христос, и требовал себя арестовать, сообщает NYP со ссылкой на судебные материалы. За несколько недель до этого его задерживали за создание помех дорожному движению, после чего он подвергся принудительной госпитализации.

Сотрудники Секретной службы смертельно ранили Беста после того, как он сделал несколько выстрелов из револьвера. Во время перестрелки пострадал один прохожий — сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. В момент происшествия в Белом доме находился президент США Дональд Трамп.

Имели ли действия Беста политический мотив, пока неизвестно. Стрельба произошла почти через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, где также присутствовал господин Трамп.

