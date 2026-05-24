Возле Белого дома произошла стрельба

В районе административного здания Эйзенхауэра, расположенного рядом с Западным крылом Белого дома, произошла стрельба. По данным Fox News, вооруженный человек размахивал пистолетом и сделал около трех выстрелов в направлении Белого дома. Сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь — нападавший был нейтрализован.

CNN сообщает, что в этом районе прозвучали десятки оружейных выстрелов. После этого журналистов, которые работали у резиденции президента США, срочно увели внутрь здания, где приказали оставаться в укрытии.

Президент Дональд Трамп находился в Белом доме в момент происшествия. Он не пострадал. Fox News сообщает, что был задет гражданский прохожий — его состояние не уточняется. Кто именно открыл огонь, пока не сообщается.