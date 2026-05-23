В Белграде начались столкновения протестующих с полицией

В Белграде около парламента Сербии начались столкновения между группой протестующих и полицией, сообщил ТАСС. Сегодня в городе прошла многотысячная антиправительственная акция.

По информации агентства, некоторые участники митинга после его завершения направились к лагерю сторонников действующего президента Сербии Александра Вучича, расположенному в Пионерском парке напротив парламента. Протестующие стали забрасывать кордон полиции пиротехническими средствами и бутылками, а также подожгли несколько мусорных баков.

Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Демонстрантов оттеснили по бульвару Короля Александра, столкновения продолжились возле здания юридического факультета Белградского университета. Протестующие попытались возвести баррикады из мусорных баков и продолжили забрасывать полицейских камнями и бутылками.

По данным полиции, в сегодняшнем антиправительственном митинге приняли участие 34,3 тыс. человек. Протесты прошли на площади Славия. Демонстранты выкрикивали лозунги с критикой Александра Вучича и призывали его назначить досрочные выборы.