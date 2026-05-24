МИД РФ: Россия разработала предложения к плану США по Украине

Россия разработала предложения к американскому плану по урегулированию конфликта с Украиной, сообщил «РИА Новости» директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Москва готова их представить на следующих переговорах, сказал он.

Господин Полищук уточнил, что предложения подготовлены к плану, состоящему из 27 пунктов. Что это за план и каковы предложения российской стороны, дипломат не уточнил.

Осенью прошлого года американская пресса сообщала, что Белый дом готовил план из 28 пунктов. Документом предлагалось признать Крым, Донецкую и Луганскую области де-факто российскими, а саму Россию вернуть в мировую экономику. Позже президент США Дональд Трамп говорил, что его сократили с 28 до 22 пунктов. О плане из 27 пунктов раньше не сообщалось.

Несколько дней назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры России, Соединенных Штатов и Украины сейчас не ведутся. Мирный процесс по российско-украинскому конфликту «находится на паузе», говорил за несколько дней до этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он говорил, что Россия надеется на возобновление диалога.