В Белграде задержали 23 человека во время беспорядков

Во время протестов в столице Сербии, которые переросли в столкновения с полицией, были задержаны 23 человека, сообщил глава МВД республики Ивица Дачич. Он осудил действия демонстрантов и назвал их проявлением экстремизма и ненависти.

Господин Дачич добавил, что сейчас в Белграде ситуация стабильна. Полиция восстановила общественный порядок, передает пресс-служба МВД.

По данным правоохранительных органов, в митинге, который состоялся вчера на площади Славия, поучаствовали больше 34 тыс. человек. Протестующие требовали провести досрочные парламентские выборы. После завершения митинга в городе вспыхнули беспорядки. Демонстранты бросали в полицию камни, петарды, файеры, жгли мусорные баки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.