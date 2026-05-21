Главное в программе «Движения» — 2026: заседание с Минстроем, сессия по макроэкономике и финансовая конференция

Опубликована программа предстоящего форума недвижимости «Движение», который пройдет с 16 по 19 июня на территории курорта «Роза Хутор». Масштабное событие впервые объединит не только представителей девелоперской отрасли, но и инвесторов и предпринимателей из других сфер.

Деловая программа «Движения» этого года ориентирована на потребности участников рынка недвижимости здесь и сейчас. Сразу после торжественного открытия, которое состоится утром 17 июня, в главном зале пройдет большая сессия девелоперов «Барометр отрасли». Среди спикеров сессии — генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина, председатель совета директоров, президент группы компаний «Основа» Александр Ручьев, генеральный директор ГК ФСК Дмитрий Трубников, руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов, основатель и руководитель агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов, основатель и руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.

В этот же день на главной сцене «Движения» пройдет сессия, посвященная макроэкономическим факторам и их влиянию на бизнес девелоперов в России. Тема дискуссии — «Экономика под давлением: макрофакторы в действии». Своими экспертными оценками и прогнозами поделятся профессор НИУ ВШЭ Александр Кудрин, руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг, генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров, эксперт по управлению активами, автор и ведущий биржевых программ на радио Григорий Бегларян, профессор НИУ ВШЭ, член совета директоров нескольких российских компаний Олег Вьюгин.

Главное пленарное заседание пройдет 18 июня, в нем примут участие представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и бизнес-сообщества. Еще одним значимым событием деловой программы этого дня станет финансовая конференция «От кредитования к совместному бизнесу: эволюция отношений банков и девелоперов». Эксперты обсудят тонкости работы девелоперов и банков с проектным финансированием, ситуацию с наполняемостью эскроу-счетов, критерии девелоперских проектов, по которым банки охотнее согласовывают проектное финансирование.

Участники конференции — заместитель председателя правления АО «Банк ДОМ.РФ» Антон Медведев, руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Банка ВТБ Вячеслав Лосев, старший вице-президент — директор по проектному финансированию ПАО «Банк ПСБ» Владимир Белых, генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев, вице-президент по корпоративному развитию ГК RBI Павел Филиппов, руководитель холдинга LEGENDA Intelligent Development Василий Селиванов, сооснователь и генеральный директор девелоперской компании «22/11 Девелопмент» Эль-Хашем Айман, основатель и руководитель группы компаний «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, финансовый директор ГК «Самолет» Нина Голубничая.

Одно из самых ожидаемых событий вечера этого дня — публичное интервью заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никиты Стасишина с основателем и президентом группы компаний «АСКОНА» Владимиром Седовым.

