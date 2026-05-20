Чистый убыток ФК «Черноморец» по итогам 2025 года составил 147 млн рублей

Выручка футбольного клуба «Черноморец» по итогам 2025 года сократилась на 38,7% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Согласно данным финансовой отчетности, опубликованным в системе Rusprofile, этот показатель составил 413 млн руб.



Чистый убыток клуба увеличился в три раза, достигнув 147 млн руб.

По итогам завершившегося сезона «Черноморец» потерял место в Первой лиге. Как сообщил генеральный директор клуба Константин Гордиюк в интервью «Матч ТВ» и «Чемпионату», сейчас команда проходит процедуру лицензирования для участия в соревнованиях Футбольной национальной лиги (ФНЛ) под эгидой РФС. При этом он не исключил, что клуб может сохранить место в первом дивизионе в случае снятия кого-то из участников, как это произошло в прошлом году с «Соколом».

Гендиректор «Черноморца» также подтвердил, что клуб находится в сложной экономической ситуации. По его словам, по окончании прошлого сезона команда потеряла основного спонсора — Сергея Шишкарева, что, однако, не является единственной причиной вылета.

В предыдущем сезоне ФК «Черноморец» занял третье место в Первой лиге, что позволило команде принять участие в стыковых матчах за выход в МИР РПЛ. Однако клуб не прошел лицензирование из-за несоответствия стадиона требованиям. По итогам сезона «Сочи» занял пятое место и в стыковых матчах одержал победу над «Пари НН» со счетом 4:3. После этого главный спонсор команды — Сергей Шишкарев — объявил о выходе из футбольного клуба.

В связи с тяжелым финансовым положением болельщики новороссийской команды обратились к бывшему председателю наблюдательного совета клуба Сергею Шишкареву с просьбой об оказании финансовой поддержки. Константин Гордиюк заявил «Матч ТВ», что клуб будет просить помощи в финансировании не только у Сергея Шишкарева.

«Будет ли клуб просить Шишкарева помогать в финансировании? — Конечно. Скажу больше: мы делаем это на протяжении последних двух месяцев. Будем просить не только Шишкарева. Пока нет ни отрицательного ответа, ни положительного, все в подвешенном состоянии находится», — заявил Константин Гордиюк.

Наталья Решетняк