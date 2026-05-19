Тру-крайм блогер получила 12 лет колонии за метание коктейля Молотова в полицейских в Петербурге

1-й Западный окружной военный суд приговорил тру-крайм блогера Диану Чистякову к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Девушка признана виновной в покушении на теракт в Санкт-Петербурге.

Чистякова бросила бутылки с зажигательной смесью в автомобили полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Чистякова бросила бутылки с зажигательной смесью в автомобили полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД

Как установило следствие, инцидент произошел в октябре 2025 года. Чистякова бросила бутылки с зажигательной смесью в автомобили полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых МВД. Однако она промахнулась — никто не пострадал.

На допросе подсудимая заявила, что действовала под влиянием мошенников. По ее версии, аферисты убедили ее перевести 0,5 млн руб. на «безопасный счет», затем оформить кредит на 1,8 млн руб., после чего сообщили, что она якобы стала фигуранткой дела о содействии терроризму, и приказали устроить «провокацию» у отдела полиции.

Девушка позиционировала себя как криминолог и клинический психолог, вела блог о преступлениях и психологии преступников. На момент задержания аудитория ее блога составляла 1,7 тыс. подписчиков.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что жительницу Санкт-Петербурга Диану Чистякову, ведущую блог про тру-крайм, задержали в Купчино по подозрению в попытке поджечь здание полиции.

Карина Дроздецкая