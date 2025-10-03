Коркунов с долгами перед Татарстаном на 607 млн заключил мировую с кредиторами

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве бывшего владельца кондитерской фабрики «Коркунов» и экс-акционера казанского «Анкор банка» Андрея Коркунова. Это стало возможным после утверждения мирового соглашения: финансовый управляющий Юрий Левчук, представитель собрания кредиторов и ООО «Динамика» согласились выплатить его долги, включая 607 млн рублей Министерству земельных и имущественных отношений Татарстана, сообщают РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший владелец кондитерской фабрики «Коркунов» Андрей Коркунов в 2010 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Бывший владелец кондитерской фабрики «Коркунов» Андрей Коркунов в 2010 году

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Также закроют задолжности Андрея Коркунова перед «Анкор банком» (около 2 млн рублей) и юрфирмой «Фемида» (6 тыс. рублей).

Против соглашения выступало Агентство по страхованию вкладов. В АСВ напомнили, что Андрей Коркунов может быть привлечён к субсидиарной ответственности по долгам «Анкор банка» — сумма требований достигает 5,9 млрд рублей. Юристы также заявляли, что у предпринимателя может быть имущество за границей.

Анна Кайдалова