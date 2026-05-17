В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников

Сегодня, 17 мая, в 09:19 администрация Анапы сообщила об угрозе атаки беспилотных летательных аппартаров. В мэрии рекомендуют при включении сирен не выходить на улицу, держаться подальше от окон и дверей, а, находясь на улице, укрыться в цокольном этаже ближайшего здания.

«Используйте для укрытия подвалы домов, подземные парковки. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль, остановочные павильоны. Если вы в автомобиле: остановитесь и покиньте авто, спрячьтесь за любое крепкое укрытие или лягте на землю, отползите к укрытию»,— пишут в администрации Анапы.

В мэрии напоминают, что нельзя выкладывать фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети, поскольку противник может использовать эту информацию для корректировки

Как сообщили в Минобороны России, в ночь на 17 мая над территорией страны были перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотника над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского морей.

UPD: В Анапе отменили угрозу беспилотной опасности.

Василий Хитрых