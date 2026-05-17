Главные новости к утру 17 мая

В России за ночь сбили 556 БПЛА. В Подмосковье во время ударов погибли три человека. В Москве от БПЛА пострадали 12 людей. Был атакован Московский нефтеперерабатывающий завод, его работа не нарушена.

Болгария впервые победила на «Евровидении-2026». Страну представляла исполнительница Дарина Йотова.

В Пятигорске потушили пожар на АЗС, из-за взрыва на которой пострадали шесть человек. Причиной произошедшего власти назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Власти Приднестровья оценили решение России упростить правила предоставления гражданства для местных жителей.

Во Франции начали расследование против саудовского принца из-за убийства журналиста.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече со студентами заявил, что Эмманюэль Макрон — единственный европейский политик, который может стать лидером ЕС. На том же мероприятии господин Фицо призвал студентов не ждать светлого будущего.