В Пятигорске потушили пожар на взорвавшейся АЗС

Пожар на газовой автозаправке в Пятигорске, где сегодня произошел взрыв, полностью потушен, сообщила пресс-служба МЧС.

АЗС взорвалась вчера днем во время разгрузки автомобиля-газовоза на улице Ермолова. Пострадали шестеро человек. Состояние одного из них оценивали как тяжелое. Были повреждены несколько ближайших магазинов, побились стекла в доме неподалеку.

Причиной происшествия местные власти назвали нарушение техники безопасности. Возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.