В Москве пострадали 12 человек во время налета дронов

Двенадцать человек было ранено во время атаки БПЛА на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Были повреждены три дома, сообщил он в Telegram-канале.

Большинство пострадавших — строители, которые в момент атаки находились возле проходной Московского нефтеперерабатывающего завода. Работа объекта не нарушена, отметил мэр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что время сегодняшней атаки погибли три человека. Несколько домов в разных городах области были повреждены. Господин Собянин добавил, что за последние сутки на подлете к Москве были сбиты 120 БПЛА.