AFP: во Франции начали расследование против саудовского принца из-за убийства журналиста

Во Франции начато расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Оно связано с исчезновением и смертью саудовского журналиста Джамаля Хашокджи в 2018 году. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

Джамаль Хашокджи был оппозиционным журналистом, критиковавшим Мухаммеда бен Салмана. 2 октября 2018-го господин Хашокджи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства поначалу отрицали причастность к инциденту, однако позднее признались в убийстве журналиста «по ошибке» в процессе неудачного допроса. По данным прокуратуры Турции, Джамаля Хашокджи сначала задушили, а затем расчленили.

Спустя почти год Мухаммед бен Салман признал ответственность за ситуацию с убийством: «Это произошло во время моей службы. Я несу всю ответственность». При этом он заявил, что не знал о каком-либо заготовленном плане убийства.

Организация «Демократия для арабского мира сейчас», где работал журналист, правозащитная группа Trial International и «Репортеры без границ» (признана нежелательной в РФ) подали жалобу во французский суд в 2022 году. Тогда Мухаммед бен Салман приезжал во Францию с государственным визитом. По данным AFP, дело на контроль взял следственный судья отдела по преступлениям против человечности.