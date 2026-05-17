Российские силы ПВО сбили 556 БПЛА за ночь

Над российскими регионами, а также над Черным и Азовским морем сбили 556 БПЛА, сообщили в Минобороны. Это произошло между 22:00 и 7:00 мск.

Беспилотники были уничтожены Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, московским регионом, а также Крымом.

В Подмосковье во время ударов погибли три человека. В Москве пострадало 12 людей. Были повреждены жилые дома. В столице под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод, его работа нарушена не была, сообщал мэр Сергей Собянин.