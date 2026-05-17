Собянин сообщил о налете БПЛА на Московский нефтеперерабатывающий завод

Московский нефтеперерабатывающий завод, который находится в районе Капотня на юго-востоке столицы, оказался под ударом БПЛА. Возле проходной объекта пострадала смена строителей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Технология завода не нарушена»,— написал глава города в Telegram-канале.

Всего из-за попадания беспилотников, по предварительным данным, в Москве были ранены двенадцать человек, добавил мэр. Повреждено три дома. Отражение атаки БПЛА продолжается, сообщил Сергей Собянин.

С начала ночи на подлете к Москве сбили 80 БПЛА. В Подмосковье погибли три человека. Аэропорты Жуковский и Внуково закрывались на несколько часов, сейчас они работают в штатном режиме. Ограничения сохраняются для Шереметьево и Домодедово.