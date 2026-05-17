Три человека погибли во время налета БПЛА в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о гибели трех человек во время налета беспилотников на столичный регион.

В Химках дрон влетел в частный дом, погибла женщина, написал господин Воробьев в Telegram. Еще один человек сейчас находится под завалами: на месте работают спасатели и оперативные службы.

Двое мужчин погибли в деревне Погорелки, которая находится в Мытищах. Это произошло из-за попадания обломков в строящийся дом, заявил губернатор.

В Истре несколько беспилотников попали в один многоэтажный и шесть частных домов. Пострадали четверо человек. В Красногорске БПЛА влетел в жилой дом, никого не ранило. В деревне Субботино в Наро-Фоминском округе загорелся один частный дом. Там никто не пострадал. Также атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах, добавил губернатор.

За ночь рядом с Москвой сбили 74 БПЛА, сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Остановлена работа столичных аэропортов.