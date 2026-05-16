Фицо призвал студентов не ждать светлого будущего

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил перед студентами в городе Гандлова в центральной части страны. Он предупредил их, что во всем мире будет происходить все больше военных конфликтов. Заявил, что Евросоюз слаб, а президент США Дональд Трамп разрушает выстроенную архитектуру безопасности, сложившуюся на планете.

«Один классик сказал, что "хорошо уже было" и "будем рады, что мы при этом присутствовали". Я не вижу слишком перспективным то время, которое сегодня на нас надвигается... Я только надеюсь, что у кого-нибудь крыша не поедет и он не сбросит где-нибудь какую-нибудь атомную бомбу»,— заявил господин Фицо (видео выложено на YouTube-канале администрации правительства).

Премьер обратил внимание на конфликт, происходящий совсем неподалеку: сказал, что не видит конца боевым действиям на Украине. «Понятия не имею, когда закончится война в Украине. Можете спрашивать меня тысячу раз. Я понятия не имею. Я говорил с российским президентом Путиным, потом говорил и с украинским президентом Зеленским. У каждого своя собственная история. Иногда уже даже не знаешь, кому верить»,— заявил глава правительства.

Премьер призвал студентов дорожить миром в Словакии, «буквально держаться» за него. «Чтобы с нами не случилось того, что сюда начнут прилетать какие-то ракеты, что у нас будут рушиться здания, не будет хватать еды, не будет снабжения водой»,— сказал господин Фицо. Он пообещал защищать независимость страны. «Мы будем очень жестко отстаивать суверенную, самостоятельную внешнюю политику, ориентированную на мир, чтобы стране был обеспечен мир. Это самое существенное»,— добавил господин Фицо.