МИД Приднестровья оценил решение РФ упростить правила предоставления гражданства

МИД Приднестровья приветствовал упрощение правил предоставления российского гражданства для жителей непризнанной республики. Это следует из заявления министерства. Там отметили, что благодаря нововведению гражданство России смогут получить сотни тысяч приднестровцев.

«Высоко ценим то обстоятельство, что решение президента России принято в период, когда Приднестровье сталкивается с беспрецедентным блокадным давлением и развязанной против него экономической агрессией со стороны соседней Молдовы»,— отметили в министерстве (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 15 мая. Документ позволяет иностранцам старше 18 лет, дееспособным и постоянно проживающим в Приднестровье, проходить процедуру получения гражданства РФ без выполнения некоторых требований. Требования касаются проживания в России, знания истории страны, ее закона и языка.

Приднестровье — самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдавии. Была образована в 1990 году как Приднестровская Молдавская ССР в составе СССР. Независимость республики признают только Абхазия и Южная Осетия. Россия считает Приднестровье частью Молдавии.