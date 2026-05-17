Болгария победила на «Евровидении-2026»

Болгарская исполнительница Dara (Дарина Йотова) выиграла конкурс «Евровидение-2026» с песней «Bangaranga». Она набрала 516 баллов. Второе место завоевал Ноам Беттан, который представлял Израиль, третье — Александра Кэпитэнску из Румынии.

В десятку лидеров конкурса в этом году вошли:

  • Болгария (516 баллов);
  • Израиль (343);
  • Румыния (296);
  • Австралия (287);
  • Италия (281);
  • Финляндия (279);
  • Дания (243);
  • Молдова (226);
  • Украина (221);
  • Греция (220).

Меньше всех набрала Великобритания. Она набрала один балл. После нее идет Австрия с шестью баллами, следом — Германия с двенадцатью.

Болгария побеждает на конкурсе впервые. Над песней госпожи Йотовой работал греческий композитор Димитрис Контопулос. В России он известен тем, что сотрудничал с музыкантами Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Аней Лорак и другими.

Конкурс проходил в столице Австрии, на крытом стадионе «Винер-Штадтхалле». Всего в финале поучаствовали представители 25 стран. Россия не участвует в «Евровидении» пятый год подряд.

