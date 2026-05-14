Главные новости за 14 мая. Ростов-на-Дону и область

Госзакупки лекарств в Ростовской области по итогам 2025 года выросли на 24,8% в денежном выражении — с 22 млрд руб. до 27,5 млрд руб.

Яровой сев на Дону провели на площади почти 1,12 млн гектаров, что составляет 57% от плана. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Таганроге полицейские устанавливают местонахождение Святозара З. 2011 года рождения. Подросток ушел гулять 10 мая, но домой не вернулся и до сих пор не выходит на связь.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест экс-главе Новочеркасска Юрию Лысенко. Он останется под стражей до 6 июня включительно.

С 15 июня в регионе будут реорганизованы четыре налоговые инспекции.

Ростовский арбитраж признал банкротом и ввел процедуру наблюдения в отношении АО «Ростовавтодор» из-за долга в 11,6 млн руб.

Выручка частного медицинского сектора Ростовской области по итогам 2025 года достигла 46,6 млрд руб., увеличившись за год почти на 9,4 млрд руб.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил московский ЦСКА в первом матче финальной серии Суперлиги сезона 2025/26. Встреча, прошедшая 13 мая во Дворце спорта в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 29:26.