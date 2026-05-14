Яровой сев в Ростовской области завершили на 57%

Яровой сев в Ростовской области провели на площади почти 1,12 млн гектаров, что составляет 57% от плана. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Всего аграриям предстоит засеять более 1,95 млн гектаров. Зерновыми и зернобобовыми культурами занято 462 тыс. гектаров, что составляет 70% от плана. Наиболее активно работы идут в южной зоне региона — там засеяно уже 88% от плана. Хозяйства обеспечены техникой, семенами и удобрениями для завершения сева в оптимальные сроки.

Для малого агробизнеса введены новые меры поддержки. Фермерские хозяйства могут получить субсидию на возмещение до 60% затрат на закупку техники и скота, но не более 7 млн руб. Для производителей органической продукции предусмотрено возмещение до 70% расходов.

Сохраняется грантовая поддержка. Размер гранта зависит от доли собственных средств: от 5 млн руб. при 10% собственного участия, до 30 млн руб. — при 40%. Средства можно направить на строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку оборудования. Отбор проводится на конкурсной основе через минсельхозпрод области.

Одним из условий получения господдержки является ежегодный рост производства не менее чем на 7% в течение пяти лет.

