В Таганроге полиция ищет пропавшего 15-летнего подростка

В Таганроге сотрудники устанавливают местонахождение несовершеннолетнего Святозара З. 2011 года рождения. Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, 10 мая подросток ушел гулять, домой не вернулся и до сих пор не выходит на связь.

Приметы разыскиваемого: на вид 15–16 лет, худощавое телосложение, рост — от 160 до 174 сантиметров, карие глаза, темно-русые коротко стриженные волосы. Отличительная особенность — шрам на левой ноге от колена до стопы. В день исчезновения подросток был одет в темные шорты, светлую футболку и синие тапки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят незамедлительно сообщить в дежурную часть Отдела полиции 3 Управления МВД России по городу Таганрогу по телефонам: 8 (8634) 63-23-02, 8 (8634) 63-22-20 или 112.

Мария Хоперская