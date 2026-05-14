«Ростов-Дон» обыграл ЦСКА в первом матче финала Суперлиги

Гандбольный «Ростов-Дон» победил московский ЦСКА в первом матче финальной серии Суперлиги сезона 2025/26. Встреча, прошедшая 13 мая во Дворце спорта в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 29:26 (13:12 после первого тайма). Об этом сообщает пресс-служба команды.

В составе ростовской команды результативность проявили несколько игроков: Валерия Стаценко забросила восемь мячей, Полина Кожокарь — пять, Ксения Левша, Полина Шапошникова и Анна Ковшикова — по три, Анна Шавман и Анастасия Таженова — по два, Анна Сень, Олеся Амельченко и Юлия Судакова — по одному. Вратари Елена Рябцева (14/39 — количество отраженных бросков) и Алиса Грацкевич (0/1) защищали ворота.

Хозяйки открыли счет: первый гол с семиметрового броска реализовала Кристина Кожокарь. Команды обменивались заброшенными мячами, но ростовчанки вскоре вышли вперед и удерживали преимущество в два-три гола. В нынешнем сезоне соперницы встречались трижды. «Ростов-Дон» уступил в финале Кубка России, однако в регулярной части чемпионата одержал две победы над ЦСКА.

Ответные матчи финальной серии пройдут в Москве на волейбольной арене «Динамо» 19 и 21 мая в 19:30 по московскому времени. Для завоевания трофея «Ростов-Дону» необходимо одержать три победы в серии.

