Госзакупки лекарств в Ростовской области увеличились на 24,8%

Госзакупки лекарственных препаратов в Ростовской области по итогам 2025 года выросли на 24,8% в денежном выражении — с 22 млрд руб. до 27,5 млрд руб. Об этом «Ведомости.Юг» сообщили со ссылкой на аналитиков компании DSM Group. В упаковках рост составил 27,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наибольший прирост среди крупных сегментов зафиксировали в сегменте обеспечения бесплатными лекарствами льготников за счет областного бюджета. Расходы здесь выросли на 37% — с 5,6 млрд руб. до 7,6 млрд руб. Федеральная льгота показала умеренный рост в денежном выражении: плюс 6,2%. Однако в упаковках сегмент сократился на 24,3%.

Госпитальные закупки увеличились на 24,9% в денежном выражении и почти на 40% в упаковках, достигнув 15,9 млрд руб. Самый большой скачок зафиксирован в сегменте лекарств для лечения орфанных заболеваний. Расходы на них выросли на 75,5% — с 1,3 млрд руб. до 2,3 млрд руб. Среди конкретных препаратов особенно выделяется ибрутиниб, применяемый при онкологических заболеваниях крови: его закупки выросли на 381%. Почти в четыре раза увеличились расходы на препарат для лечения муковисцидоза — рост составил 316%.

Вместе с тем, федеральная программа по борьбе с ВИЧ и гепатитом получила на 15,4% меньше финансирования — 610 млн руб. против 720 млн руб. годом ранее. При этом в упаковках закупки выросли на 16%. Программа по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями сократилась как в денежном, так и в натуральном выражении — на 8,1% и 4,5% соответственно.

Среди заметных изменений — рост закупок дапаглифлозина, применяемого при диабете и сердечной недостаточности: показатель вырос на 1232%. Почти в 10 раз увеличились закупки иммуноглобулина — препарата для поддержки иммунной системы тяжелобольных пациентов: плюс 875%.

Среди вакцин, входящих в национальный календарь профилактических прививок, больше всего выросли закупки анатоксина дифтерийно-столбнячного — на 241%.

Мария Хоперская