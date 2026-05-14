На Дону реорганизуют четыре налоговых инспекции

С 15 июня в Ростовской области будут реорганизованы четыре налоговые инспекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, межрайонная ИФНС России № 13 по Ростовской области присоединяется к Межрайонной ИФНС России № 11 по региону, межрайонная ИФНС России № 18 присоединяется к ИФНС России по Таганрогу. Кроме того, ИФНС России по Ленинскому району Ростова-на-Дону присоединится к Межрайонной ИФНС России № 24 по региону, а ИФНС России по Октябрьскому району Ростова-на-Дону — к Межрайонной ИФНС России № 25 по региону.

В результате на территории области будут действовать 10 налоговых инспекций. «Реорганизация не повлияет на доступность получения налогоплательщиками услуг, предоставляемых ФНС России: на базе реорганизуемых инспекций сохраняются места приема для налогоплательщиков. Это позволит гражданам и бизнесу продолжить получать услуги в привычных местах обслуживания»,— уточняется в сообщении.

Наталья Шинкарева