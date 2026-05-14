Выручка частной медицины Ростовской области за 2025 год превысила 46 млрд рублей

Выручка частного медицинского сектора Ростовской области по итогам 2025 года достигла 46,6 млрд руб., увеличившись за год почти на 9,4 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс», которые изучил «Ъ-Ростов».

По данным системы, в регионе работают около 1,3 тыс. частных медицинских организаций без учета санаторно-курортного сегмента. Финансовая отчетность за 2025 год доступна примерно по 900 компаниям. Из них около 700 организаций завершили год с совокупной прибылью 6 млрд руб., тогда как порядка 200 компаний зафиксировали общий убыток 575 млн руб. Основная часть финансового результата сосредоточена у крупных сетевых операторов и многопрофильных медицинских групп.

«Ъ-Ростов» изучил показатели 150 крупнейших участников рынка, на которые пришлась основная часть оборота сектора. Крупнейшими сегментами остаются многопрофильная медицина, лабораторная диагностика и стоматология. Значительную долю рынка продолжают формировать федеральные лабораторные сети, диагностические центры и многопрофильные клиники, совмещающие амбулаторную помощь, стационарную медицину и высокотехнологичные направления.

Одним из крупнейших участников рынка по итогам года стала ЧУЗ «КБ “РЖД-Медицина” Ростова-на-Дону», выручка которой превысила 4 млрд руб., а чистая прибыль составила 293,6 млн руб. Компания совмещает коммерческую деятельность с обслуживанием инфраструктуры ОАО «РЖД» и работой в системе ОМС. Вторым крупным игроком остается ООО «Инвитро-Юг», получившее 3,62 млрд руб. выручки и 478,3 млн руб. прибыли. Компания управляет сетью более чем из 120 точек присутствия в ЮФО и СКФО. Среди многопрофильных коммерческих клиник крупнейшим оператором стала группа «Семья», представленная ООО «Агат», с выручкой свыше 1 млрд руб. и прибылью 198,3 млн руб.

Существенную часть прибыли рынка продолжают формировать высокомаржинальные специализированные сегменты. Так, офтальмологическая сеть ООО «Леге Артис» получила 190 млн руб. чистой прибыли при выручке 868 млн руб., а ООО «Генезис», работающее под брендом «Ирис», заработало 132,3 млн руб. при обороте 307 млн руб. Высокие показатели также сохраняют проекты в эстетической медицине, репродуктологии и премиальной стоматологии, где рентабельность отдельных компаний достигает 40–50%.

